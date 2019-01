Jüterbog

Deutliche Ausfallerscheinungen, die auf den Konsum von Drogen hinweisen, zeigte ein 19-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Dienstag gegen 0.20 Uhr in der Dennewitzer Straße in Jüterbog kontrolliert hat. Ein Schnelltest reagierte auf Cannabis. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten zudem 4,4 Gramm Cannabis. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline