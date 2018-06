Jüterbog

Brandstifter haben Pkw auf dem Grundstück eines Jüterboger Autoverwerters in der Nacht zum Sonntag angezündet.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die bislang unbekannten Täter kurz vor Mitternacht Zutritt zu dem umzäunten und verschlossenen Gelände an der Bülowstraße. Dort zündeten sie auf noch unbekannte Weise einen abgestellten Kleinwagen an, der abgemeldet zur Verwertung bereitstand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Flammen und Hitze beschädigten noch fünf in der Nähe stehende Autos.

Durch die Kriminaltechnik erfolgte die Spurensicherung. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Schadenshöhe wurde nicht beziffert.

