Jüterbog

Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8.40 Uhr, ist in eine Gartenlaube am Südhag in Jüterbog eingebrochen worden. Die Täter brachen die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zur Laube. Gestohlen wurden allerdings nur zwei leere Gasflaschen. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline