Jüterbog

Die Situation am Jüterboger Keilberg hat sich am Sonntagnachmittag wieder verschärft. Wie die Verwaltung der Stadt Jüterbog mitteilt, brannten am Sonntagabend in dem Waldstück auf dem ehemaligen Schießlatz Jüterbog-West 240 Hektar. Einen Tag zuvor hatte nur die Hälfte der Fläche gebrannt, die Einsatzkräfte hatten auch leichte Entwarnung gegeben. Inzwischen sei aber ungewiss, wie sich die Situation entwickelt, sagt der Ordnungsamtsleiter der Stadt Jüterbog, Joachim Wasmansdorff. Für die Nacht ist stärkerer Wind angekündigt, damit droht das Feuer sich weiter zu vergrößern.

Am Keilberg sind 25 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandbekämpfung gestaltet sich dort schwierig, weil die Schießplatzfläche stark munitionsbelastet ist und deshalb von den Feuerwehrleuten auch nicht betreten werden kann.

Von MAZ-online