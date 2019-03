Jüterbog

Eine 37-Jährige ist nach eigenen Angaben am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Schillerstraße in Jüterbog mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Ihrer Aussage bei der Polizei zufolge befand sie sich mit ihrem vierjährigen Sohn, der mit einem Kinderfahrrad neben ihr fuhr, auf dem rechts der Schillerstaße gelegenen Gehweg mit dem Rücken zum Wursthof. Plötzlich seien hinter ihr drei Männer aufgetaucht, die ihre Handtasche forderten, dann drohte einer der Männer sie mit einem Messer. Ihr sei es zwar noch gelungen, diesen Mann mit einem Pfefferspray zu besprühen. Aus Angst um sich und ihren Sohn gab sie die Handtasche jedoch trotzdem heraus. Der Täter holte ihr Smartphone aus der Tasche und steckte es ein. Die Tasche erhielt die Frau zurück.

Frau versuchte vorüberfahrende Autos anzuhalten

Während des Vorfalls habe sie versucht, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten, sagte sie der Polizei. Von diesen habe jedoch keines gehalten. Weitere Passanten habe sie nicht gesehen. Nach der Tat ging sie in Richtung Zinnaer Vorstadt. Sie und ihr Sohn wurden nicht verletzt.

Täter flohen Richtung Markt und Zinnaer Vorstadt

Alle drei Täter sahen nach Angaben der Frau schwarzafrikanisch aus. Der Haupttäter mit dem Messer trug nach Angaben der Frau eine weiße Sportjacke und Handschuhe und entfernte sich nach dem Überfall gemeinsam mit dem zweiten Täter in Richtung Markt. Dieser zweite Täter trug eine schwarze Jacke und Handschuhe. Der dritte Täter soll auf einem Damenrad gesessen, einen dunklen Pullover und eine dunkle Mütze getragen und sich nach der Tat Richtung Zinnaer Vorstadt entfernt haben. Alle drei Männer sollen gebrochenes Deutsch gesprochen und untereinander teilweise in englischer Sprache kommuniziert haben. Weitere Angaben zum äußeren Erscheinungsbild oder anderen Auffälligkeiten zu den Tatverdächtigen konnte die Frau nicht machen.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Verdacht des schweren Raubes und sucht nach Zeugen. Sie fragt: Wer fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr mit einem Fahrzeug die Schillerstraße in Jüterbog auf Höhe der Einmündung Wursthof entlang und konnte etwas Auffälliges beobachten, das mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte?

Wer Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 0 33 71/60 00 oder über das Internetportal der Polizei, www.polizei.brandenburg.de, zu melden.

Von MAZonline