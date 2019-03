Jüterbog

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 5.45 Uhr den Stabmattenzaun eines Discounters in der Großen Straße in Jüterbog aufgeschnitten. Hinter dem Zaun befanden sich Mülltonnen, in dem der Discounters alte Lebensmittel entsorgt. Die Täter nahmen diese Lebensmittel an sich und verschwanden unerkannt. Der Schaden am Zaun wird mit etwa 800 Euro angegeben. Polizisten nahmen vor Ort eine Anzeige auf.

Von MAZonline