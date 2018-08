Jüterbog

Das Feuer auf dem Keilberg in Jüterbog wird sich weiter ausdehnen. Das erwartet die Einsatzleitung der Feuerwehr vor Ort. Der Grund: Regen bleibt aus und der Wind hat aufgefrischt.

Drei Löschfahrzeuge am Morgen wieder im Einsatz

Am Montagmorgen sind drei Löschfahrzeuge ausgerückt. Nach der ersten Einschätzung ist die Brandfläche 240 Hektar groß, also über Nacht etwa konstant geblieben. Im Laufe des Sonntags hatte sie sich nahezu verdoppelt. Das teilte die Stadtverwaltung von Jüterbog am Abend unter anderem auf Facebook mit. Auf MAZ-Nachfrage wurde bestätigt, dass die Lage am Morgen unverändert kritisch ist.

Update Großbrand Stand: 19:45 Uhr, Sonntag, 26.8.2018 im Forst Keilberg-Jüterbog, ganz in der Nähe des Großbrandes...

Feuerwehren aus Jüterbog und den Ortsteilen sind vor Ort. Unterstützung aus Nachbarkommunen gibt es ebenfalls. Landwirte helfen beim Nach-Befüllen eines Löschteichs, an dem wiederum die Einsatzfahrzeuge betankt werden. Diese Zusammenarbeit hatte sich schon beim Großbrand Ende Juli bewährt.

Landwirte unterstützen die Feuerwehr. Quelle: Hartmut F. Reck

Das Gelände ist nicht nur schwer zugänglich. Auf dem ehemaligen Artillerie-Schießplatz Jüterbog übten erst kaiserliche Truppen, dann die Wehrmacht und später die sowjetische Westgruppe. Gerade im Gebiet um den Keilberg liegen daher Blindgänger und Altmunition aus vielen Jahrzehnten. Feuerwehrleute berichten auch, dass immer wieder Explosionen im Brandgebiet zu hören sind.

Keine Luftunterstützung derzeit erforderlich

Ein Einsatz ist dort –auch ohne Feuer –lebensgefährlich. Daher bleiben die Feuerwehren auf den Brandschutzstreifen, die entmunitioniert wurden und einen Waldbrand aufhalten sollen. Von dort lässt man den Brand kontrolliert lodern und verhindert nur ein Ausbrechen der Flammen. Auch ein Einsatz aus der Luft erfolgt nicht. Dieser hatte beim Brand in Treuenbrietzen vor allem die Ortschaft Klausdorf vor dem Niederbrennen bewahrt.

Chris Budde (l.) und Tom Prignitz von der Feuerwehr Kloster waren als technische Einsatzleitung am Rande des Keilbergs. Quelle: Hartmut F. Reck

Dafür wird es morgen Vormittag einen Dankes-Termin. CDU-Landtagsabgeordneter Danny Eichelbaum wird die Hubschrauberstaffel am Fliegerhorst Schönewalde-Holzdorf besuchen.

In Treuenbrietzen bleibt die Lage nach dem Großbrand indes entspannt. Ein Großaufgebot an Feuerwehren löscht Brandnester und beobachtet die Fläche. Offenbar gibt es schon Brandtouristen. Behörden warnen dringend, der Brandfläche zu nahe zu kommen.

Von Uwe Klemens und Alexander Engels