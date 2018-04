Jüterbog

Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag in Jüterbog randaliert. Die beiden jungen Männer zerstörten in der Nähe des Bleichhags mehrere Betonpapierkörbe und warfen einen Gullydeckel auf die Straße. Als eine Zeugin sie ansprach, bedrohten sie die Frau und zerstachen ihr einen Autoreifen.

Wenig später randalierten mutmaßlich die gleichen Männer im Bereich der Fuchsberge und der Goethestraße, wo Betonpapierkörbe, ein Buswartehäuschen und eine Sitzbank zerstört wurden. Die Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos. Hinweise werden von jeder Dienststelle entgegengenommen.

Von MAZonline