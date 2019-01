Markendorf

Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen kam es Sonntagnachmittag gegen 17.03 Uhr auf der B 101 in Markendorf. Eine 69-Jährige befuhr mit einem Mazda die B 101 aus Richtung Herzberg kommend, in Richtung Kloster Zinna. Direkt vor ihr fuhr ein Audi, der von einem 23-Jährigen gefahren wurde. An der Kreuzung B 101 / B 102 musste der Audi-Fahrer aufgrund einer roten Ampel anhalten, was die 69-Jährige aus Unachtsamkeit nicht wahrnahm und auf den Audi auffuhr. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten aufgrund der Schäden geborgen werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Von MAZ