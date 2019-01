Fröhden

Ein Unfall ereignete sich am Mittwoch, dem 9. Januar, um 17.11 Uhr in der Fröhdener Dorfstraße in Fröhden. Aufgrund von Unaufmerksamkeit beim Ausparken kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die PKW blieben mit einem Schaden in Höhe von 3.500 Euro fahrbereit. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZ