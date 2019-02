Jüterbog

Der für die Messerattacke in Jüterbog verantwortliche Täter wurde gefasst. Laut Polizeibericht hatte sich ein Jugendlicher aufgrund des hohen Fahndungsdrucks selbst bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt. Nachdem vergangene Woche zunächst zwei Tatverdächtige befragt worden waren und kurz darauf wieder freikamen, wurde nun der Jugendliche festgenommen.

Der zuständige Richter am Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen ihn. Aktuell ist der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht und sitzt in Untersuchungshaft. Auf MAZ-Anfrage nach weiteren Angaben zum Täter erklärte Dorina Dubrau von der Staatsanwaltschaft Potsdam: „Zum Schutz geben wir bei Jugendlichen keine weiteren Auskünfte.“

Von Isabelle Richter