Jüterbog

Durch die Feuerwehr wurde der Polizei am Montag bekannt, dass auf einem Weg in der Nähe der Straße Zum Bahnhof in Jüterbog ein Pkw in Flammen steht. Nachdem der Brand gelöscht wurde, konnten die Beamten ermitteln, dass es sich um einen Renault Clio handelte. Die Kennzeichentafeln waren gestohlen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung und Urkundenfälschung übernommen.

Von MAZ