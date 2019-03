Rolli-Fahrer in Not wird alleingelassen

Jüterbog Jüterbog - Rolli-Fahrer in Not wird alleingelassen Erwin Schmid wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Als er mit seinem Elektro-Rollstuhl in Schräglage gerät und die Steuerung versagt, sitzt er an einer Böschung fest. Doch Hilfe kommt lange nicht.

Erwin Schmid, hier mit einem motorlosen Ersatzrollstuhl, zeigt die Stelle am Wassergraben, wo er in Not geriet. Quelle: Uwe Klemens