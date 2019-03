Jüterbog Jüterbog - Rollstuhlfahrer bleibt stecken und ruft um Hilfe – Passanten laufen weiter Erwin Schmid wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Als er mit seinem Elektro-Rollstuhl hinter dem Neumarkttor in Schräglage gerät und die Steuerung versagt, sitzt er an einer Böschung fest. Doch seine Hilferufe werden von den Passanten ignoriert.

Erwin Schmid, hier mit einem motorlosen Ersatzrollstuhl, zeigt die Stelle am Wassergraben, wo er in Not geriet. Quelle: Uwe Klemens