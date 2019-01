Jüterbog Jüterbog - Heißt Jüterbogs Sportplatz bald Fläming-Stadion? Stadion statt Sportplatz: Seit Jahren setzt sich Ernst Troelenberg für die Umbenennung der Sportanlage am Rohrteich ein. Ein Jüterboger will nun das erste Schild sponsern. Doch die Diskussion ist damit nicht beendet.

So könnte es aussehen: Ernst Troelenberg will den Sportplatz am Rohrteich in „Stadion“ umbenennen. Für ein Reklame-Schild gibt es jetzt den ersten Sponsor. Quelle: Victoria Barnack