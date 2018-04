Jüterbog

Das Jüterboger Paar war am Sonnabend zu einer großen Kreuzfahrt aufgebrochen. Am Luckenwalder Bahnhof stellten sie aber mit Erschrecken fest, dass sie die Umhängetasche der Frau am Jüterboger Bahnhof liegen gelassen hatten. Inhalt: die gesamte Urlaubskasse mit mehreren Hundert Euro.

Als die völlig aufgelöste Frau bei der Polizei einen Notruf absetzte, eilten die Beamten sofort zum Bahnhof nach Jüterbog. Dort fanden sie die Tasche und brachten sie anschließend den glücklichen Eigentümern. Die konnten ihren Urlaub von Luckenwalde aus fortsetzen.

Von MAZ-Online