Jüterbog Jüterbog - Es entstehen 34 barrierefreie Wohnungen Nach 13 Monaten Warten auf die Baugenehmigung kann es jetzt endlich losgehen: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog baut 34 Erdgeschosswohnungen aus ihrem Bestand behindertengerecht um.

In den beiden Blocks am Buchenweg 4-16 in der neuen Wohnstadt in Jüterbog entstehen 30 behindertengerechte Wohnungen. Quelle: Hartmut F. Reck