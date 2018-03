Knackevolle Container

LUCKENWALDE. . Er fragt sich, wann die Container geleert werden.

„Das wird innerhalb von 24 Stunden passieren“, versicherte Andrea Bauckhage von der Firma FWS Altkleider Containerservice gestern auf MAZ-Nachfrage. Sie rät Bürgern, die einen vollen Container der FWS vorfinden das Unternehmen unter 04 21/ 34 62 50 zu informieren. Diese Hinweise werden dann an die Teams vor Ort weitergegeben.

•••

Am Herrentag hat Rainer Lukas in den Abendstunden zwei Polizeieinsätze auf dem Trebbiner Marktplatz beobachtet. Fünf Streifenwägen waren angerückt, schildert Lukas, auch auf der Berliner Straße muss etwas geschehen sein. Im Polizeibericht hatte er über die Tat nichts entdeckt und fragt sich nun, was passiert ist.

Wie Axel Schugardt von der Polizeipressestelle mitteilt, wurde die Polizei an jenem Abend gerufen, da es in einem Lokal zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Drei alkoholisierte Männer hatten andere Gäste belästigt. Obwohl sie aus der Gaststätte verwiesen wurden, kamen sie kurz darauf zurück. Nun kam es zu Handgreiflichkeiten. Mehrere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Es wurden vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Dass die Meldung nicht in der Märkischen Allgemeinen erschienen ist, liegt an der Zusammenstellung des Polizeiberichts. Die Polizeipressestelle erfasst darin nicht alle Delikte und Unfälle, die täglich in der Region geschehen. „Wir wählen die Meldungen nach Bedeutsamkeit aus“, erläuterte Schugardt. (np)