Dahmeland-Fläming

Schwungvoll, gediegen oder entspannt – den Jahreswechsel kann man auf ganz unterschiedliche Art feiern. In der Region gibt es zahlreiche Veranstaltungen, um gut ins Jahr 2019 zu starten.

Silvester-Debüt im Kleinen Glaspalast

Der kleine Glaspalast in Trebbin wurde erst Anfang des Monats eröffnet (hier ein Bild vom Weihnachtsprogramm), nun findet dort ein Silvester-Ball statt. Quelle: Elinor Wenke

Erst Anfang Dezember wurde der Kleine Glaspalast in Trebbin eröffnet, nun steigt dort der erste Silvester-Ball. Auf dem Programm stehen Sektempfang, ein Kalt-Warmes-Büffet, Mitternachtssnack sowie eine witzige Retro-Show mit dem Electric Life Orchestra und Disco-Musik. Ein Feuerwerk zum Start ins neue Jahr darf natürlich auch nicht fehlen. Beginn ist um 19 Uhr, Tickets pro Person 99 Euro.

www.symphonic-pop.de

Party-Trio auf Schloss Diedersdorf

Festliches Ambiente im Schloss Diedersdorf. Quelle: Julian Stähle

Gleich drei Möglichkeiten aus dem Jahr 2018 herauszufeiern, gibt es im Schloss Diedersdorf. Partyklassiker gibt es beim „Saturday Night Fever“ in der Partyscheune (Beginn 20.30 Uhr, Eintritt ab 79 Euro). DJs legen bei der „Silvesterfeier auf dem Gutshof“ auf. Getanzt und gefeiert wird bei dieser Variante ab 19 Uhr im Pferdestall, der Schmiede und dem Kuhstall (Tickets ab 98 Euro). Im Schloss selbst wird zur Silvestergala mit Vier-Gänge-Menü, Champagner-Prosit und Musik geladen (Beginn 19 Uhr, Tickets 139 Euro).

www.schlossdiedersdorf.de

Swing im Stadtheater Luckenwalde

Das Stadttheater in Luckenwalde. Quelle: Alexander Engels

Für einen schwungvollen Start in den Silvesterabend gibt es im Luckenwalder Stadttheater Swing-Stücke von Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Frank Sinatra und anderen. Zu Gehör bringt sie Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra. Es gehört international zu den führenden Orchestern dieser Art. Karten gibt es für 32 Euro, Beginn ist um 16 Uhr.

www.luckenwalde.de

Tanzen und Schlemmen im Klubhaus Ludwigsfelde

Der Silvesterball der Tanzschule Hueber des vergangenen Jahres im Klubhaus Ludwigsfelde. Quelle: Marina Ujlaki

Die Tanzschule Hueber lädt zum Silvesterball ins Klubhaus Ludwigsfelde. Von 19.30 Uhr ab wird gefeiert. Neben gut gemischter Tanzmusik wartet auf die Gäste ein Buffet. Tickets gibt es ab 84 Euro.

www.klubhaus-ludwigsfelde.de

80er-Party im E-Werk Zossen

Nik Page steuert wieder die 80er-Jahre-Hits zur Party in Zossen bei. Quelle: Promo

Unter dem Motto: „Welcome to the 80s – A Black Celebration“ wird in Zossen das neue Jahr begrüßt. Im E-Werk sorgt DJ Nik Page, der Frontmann von Blind Passenger für beste 80er-Jahre-Hits von Depeche Mode über NDW bis zu Synth-Pop und Wave, um ausgelassen ins Jahr 2019 zu tanzen. Los geht es um 20 Uhr, Eintritt 12,90 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 18 Euro.

www.e-werk-zossen.de

Griechisch feiern im Ratskeller Eichwalde

Mit Tombola, Buffet, traditionellen und hausgemachten griechischen Kuchen startet die große Silvesterparty im Eichwalder Restaurant Santorini. Damit ausgelassen ins neue Jahr getanzt werden kann, legt ein DJ die Hits der letzten Jahrzehnte und der aktuellen Charts auf. Beginn ist um 19 Uhr.

www.restaurant-santorini.com

Walzer und Jazz im Holiay Inn in Schönefeld

Das Holiday Inn in Schönefeld war schon mehrfach Ausrichter großer, festlicher Veranstaltungen. Quelle: Uwe Klemens

Beim Silvesterball im Holiday Inn in Schönefeld steht der Jahreswechsel unter dem Motto „Die Fledermaus – von Strauß bis Udo Jürgens“. Als Stargäste sind der Pianist und Sänger Alex Parker und US-Jazz-Legende Keith Tynes geladen. Und auch Toni Gutewort mit seinen Sängern sorgt für den musikalischen Rahmen. Neben Buffet, Showprogramm und Feuerwerk ist für ein traditionelles Wiener Kaffeehaus-Flair gesorgt. Beginn 18.30 Uhr, Tickets ab 129 Euro.

www.holidayinn-berlin.de

Silvester-Tanz im Jagdschloss

Das Schloss Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Im Schloss Königs Wusterhausen sorgt ein DJ mit Schlagern, Partyhits und aktuellen Charts für die passende Partystimmung in der Silvesternacht. Um 20 Uhr startet dort das Programm samt Buffet. Um 2 Uhr früh wird zudem ein Katerfrühstück serviert. Tickets gibt es für 79 Euro, Kinder unter 14 Jahre zahlen 35 Euro Eintritt.

www.schloss-koenigs-wusterhausen.de/index.php/kommende-events/silvester-2018

Feiern unter Palmen im Tropical Islands

Im Tropical Islands kann man auch Silvester feiern. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Wer mit Urlaubsgefühl ins Jahr 2019 starten will, kann im Tropical Islands bei 26 Grad am Strand Silvester feiern. Unter Palmen gibt es Lounge-Musik und Sekt, alle Restaurants des Erlebnisbades sind zum Jahreswechsel geöffnet. Eintritt ab 59 Euro.

www.tropical-islands.de

Von Nadine Pensold