Kummersdorf-Alexanderdorf

Für erhebliche Irritationen in der Gemeinde Am Mellensee hat eine Irrtum beim Landesbetrieb für Straßenwesen gesorgt: Die Baustelle auf der L 70, wegen der eine Umleitung eingerichtet wurde, befindet sich in Kummerdorf-Alexanderdorf, nicht wie berichtet in Sperenberg. Darauf hat der Landesbetrieb hingewiesen. Es gehe dabei nicht um den Umbau des Knotens von L 70 und L 74, wie irrtümlich gegenüber der MAZ gesagt, sondern um Fahrbahnsanierungsarbeiten und Arbeiten an der Straßenentwässerung in Kummersdorf-Alexanderdorf.

Von MAZonline