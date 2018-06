Luckenwalde

„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, lautete das so launige wie beschwingte Motto des Programms, das das Landespolizeiorchester am Donnerstagnachmittag auf Einladung des Kreisseniorenrats anlässlich der Brandenburgischen Seniorenwoche im Kreistagssaal des Kreishauses in Luckenwalde aufführte. Die 45 Musiker spielten unter Leitung von Christian Köhler unter anderem altbekannte Fernsehmelodien verschiedenster Krimiserien wie Tatort, Polizeiruf 110, Derrik, Miss Marple oder die Rosenheim Cops.

Hauptkommissar Olaf Lehnhardt zeigte Tricks gegen Taschendiebstahl. Quelle: Hartmut F. Reck

Zwischendurch gab Polizeihauptkommissar und Präventionsbeauftragter Olaf Lehnhardt gute Tipps, wie man sich durch richtiges Verhalten vor Taschendiebstahl schützen kann. Oder man erfuhr von ihm, was es mit dem sogenannten Enkeltrick auf sich hat, bei dem sich Fremde gegenüber älteren Menschen als Verwandte ausgeben und deren Schwäche ausnutzen, um hohe Geldsummen zu bekommen.

Von Hartmut F. Reck