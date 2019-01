Wahlsdorf

Ein lauter Knall erschreckte am Dienstagabend viele Bürger im Süden Teltow-Flämings. MAZ-Leser Marcus Ebert aus Wahlsdorf berichtete auch von einer darauffolgenden Druckwelle. „Es haben zum Beispiel in Wahlsdorf, Heinsdorf und Buckow die Fenster gewackelt“, erzählt er. Auch in anderen Orten der Gemeinde Niederer Fläming war der Knall kurz vor 18 Uhr zu hören gewesen. Einige Anwohner vermuteten eine Explosion dahinter.

Recherchen der Neuen Presse ergaben nun aber, dass zwei Jets der Luftwaffe die Ursache waren. Der Überschallknall hatte auch in anderen Bundesländern, darunter Bayern und Sachsen, für Aufregung unter den Bürgern gesorgt.

Passagierflugzeug ohne Funkkontakt

Weil ein Passagierflugzeug auf dem Weg in Richtung polnischer Grenze kurzzeitig den Funkkontakt zum Boden verloren hatte, waren die Jets losgeschickt worden. Das erklärte ein Sprecher der Deutschen Luftwaffe.

Sie gehören zur sogenannten Alarmrotte, zu der je zwei oder drei Jagdflugzeuge gehören, die rund um die Uhr zum Start in der kürzest möglichen Zeit bereitstehen, um die Unversehrtheit der Lufthoheit in Deutschland zu gewährleisten. Gestartet waren die Jets von einem Stützpunkt nahe Ingolstadt aus. Wenig später wurden sie von einer polnischen Alarmrotte abgelöst.

Von MAZonline