Luckenwalde

In der Fläming-Therme in Luckenwalde haben unbekannte Täter am späten Samstagabend mehrere Besucher bestohlen. Die Badegäste stellten bei der Rückkehr in die Umkleide fest, dass ihre Spinde während ihres Aufenthalts im Schwimmbad aufgebrochen wurden. Die hinzugerufene Polizei fand drei defekte Umziehspinde vor.

Täter entwendeten Bargeld

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde aus den betroffenen Spinden Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeibeamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

