Luckenwalde

Auf der Kreuzung von Carl- und Käthe-Kollwitz-Straße in Luckenwalde krachte es am Samstagabend. Ein junger Mann wurde verletzt – der betrunkene Unfallfahrer flüchtete.

Seat schleudert gegen Hauswand

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein 54-jähriger VW-Fahrer von der Carlstraße auf die Kollwitzstraße in Richtung Bahnhof abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 21-Jährigen, der dort in seinem Seat unterwegs war. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der Seat über den Gehweg gegen die Ecke eines Wohnhauses geschleudert wurde. Auto und Haus wurden beschädigt, der Fahrer so schwer verletzt, dass er später von Rettungskräften betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Der VW blieb auf der Kreuzung stehen. Der 54-jährige Fahrer lief zu Fuß weg. Doch wurde er unter seiner Wohnanschrift wenig später angetroffen. Der Mann war sichtlich alkoholisiert. Eine Blutprobe bestätigte die Trunkenheit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline