Luckenwalde

Eine willkommene Ruhephase mitten am Tag und mitten in der Woche genossen am Donnerstag etwa 50 Besucher in der Luckenwalder Johanniskirche bei herrlicher Orgelmusik. Neben eigenen Kompositionen spielte dort der Organist und Jazzpianist Christian Gorsch Interpretationen und Bearbeitungen geistlicher Musik. Aber auch moderne Jazzstücke waren zu hören. Ein ungewohnter Kunstgenuss zu ungewohnter Stunde. Doch das Angebot kam gut an. Unter die Besucher mischten sich Kunden des Wochenmarkts und Rentner, aber auch Verwaltungsangestellte und Handwerker, die hier ihre Mittagspause verbrachten und sich vom beruflichen Stress für eine entspannte halbe Stunde erholten.

Von Hartmut F. Reck