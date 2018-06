Bei anhaltend hohen frühsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad begann am Freitag das 28. Turmfest auf dem Marktplatz und im Nuthepark. Am frühen Nachmittag war noch weitgehend wenig los. Das änderte sich aber mit fortschreitender Zeit. Zumeist junge Familien und Jugendliche nutzten die anfangs noch eintrittsfreie Zeit, um sich an den Karussells und etwas herausfordernderen Riesengeräten anzustellen.

Zugleich fanden noch die letzten Aufbau- und Vorbereitungsmaßnahmen statt bevor es um kurz vor 20 Uhr richtig losging mit der Frankenfelder Showgarde auf der Hauptbühne vor dem Marktturm.

Bundesweites Erstaunen über günstiges Chris-Norman-Konzert

Die offizielle Eröffnung nahm um 20 Uhr Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth-Herzog von der Heide (SPD) vor. Sie sagte vieldeutig, dass „Fröhlichkeit und Freundlichkeit an diesem Wochenende die erste Bürgerpflicht ist“. Sie wusste zu berichten, dass es Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet gebe, die wissen wollten, wie man an Karten für das Chris-Norman-Konzert am Sonntagabend auf dem Marktplatz kommen könne. „Sie wollten gar nicht glauben“, erzählte Herzog-von der Heide, „dass es dafür nur ein Tagesticket nötig ist.“ Das kostet nur vier Euro. Und das, um den Superstar und Ex-Smokie-Frontmann live zu sehen und zu hören, wie er immer noch seiner weggezogenen Nachbarin Alice nachweint.

Stolz dürften die Luckenwalder auch sein, so die Bürgermeisterin, dass in diesem Jahr der 25. Turmfestlauf stattfinde, für den sich 380 Sportler angemeldet hätten.

Von Lorenz Reck und Hartmut F. Reck