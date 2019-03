Luckenwalde Luckenwalde - Mülldeponie wird vom Klimakiller zum Vorzeigeprojekt Die Deponie des SBAZV in Luckenwalde gibt immer weniger Gas ab – Das zwingt den Verband zum Umdenken und zum Bekenntnis für den Klimaschutz

Die Deponie am Frankenfelder Berg in Luckenwalde steckt mitten in der Entwicklung zum Klimaschutz-Vorzeigeprojekt.