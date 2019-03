Luckenwalde

In der Zeit von Sonntag, 19.15 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, wurde aus zwei Transportern im Luckenwalder Stadtgebiet Werkzeug entwendet. Es handelt sich hierbei um zwei Firmenfahrzeuge. In einem der beiden Fälle konnte der verantwortliche Fahrzeugnutzer noch zwei Tatverdächtige beobachten, wie diese von seinem VW-Crafter das Verdichtungsgerät entwendeten. Die Täter flüchteten mit einem grünen Fahrzeug vom Tatort. Beamte suchten dort nach Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Insgesamt wurde Werkzeug in Höhe von etwa 3700 Euro entwendet.

Von MAZ