Luckenwalde

Wieder ein Fall von Dieselklau in Luckenwalde. Dieses Mal schlugen die bislang unbekannten Täter am vergangenen Wochenende in der Buchtstraße zu. Sie brachen den Tankdeckel eines Lkw auf und zapften etwa 130 Liter Diesel ab. Entdeckt wurde der Schaden am Montagmorgen gegen 5 Uhr. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt.

Von MAZonline