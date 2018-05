Luckenwalde

Einbrecher haben ein Friseurgeschäft im Luckenwalder Stadtteil Burg heimgesucht. Die bislang unbekannten Täter hebelten n der Nacht von Donnerstag zu Freitag die Eingangstür auf, um einzudringen. Anschließend wurde Bargeld entwendet.

Auch an zwei in der Nähe befindlichen weiteren Geschäften versuchten sich die Einbrecher – allerdings erfolglos. Es entstand hoher Schaden. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline