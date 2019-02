Luckenwalde

Der am Montag festgenommene 24-Jährige, der am Sonntag versucht hatte ein Fahrrad aus einem Regionalzug zu stehlen, wurde einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zum Hintergrund: Ein Fahrgast, der sich mit seinem Fahrrad in einem Fahrradabteil eines Regionalexpresses auf dem Bahnhof Luckenwalde befand, bemerkte am Sonntag, dass ein Mann kurz vor dem Öffnen der Türen am Bahnhof sein Fahrrad anhob, hinaustrug und sofort losfuhr. Ein Zeuge konnte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, der sich mit Tritten stark wehrte.

Von MAZ