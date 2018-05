182 Jugendliche aus Luckenwalde und Umkreis sind bei der Jugendweihe am Wochenende im Stadttheater in Luckenwalde in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. Die Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming, Kornelia Wehlan (Linke) hielt die Festrede und wünschte den Jugendlichen alles Gute in der neuen Lebensphase.