Luckenwalde

Unbekannt entwendete am Mittwoch in der Zeit von 9.30 Uhr bis 20.20 Uhr von einem BMW die hintere Kennzeichentafel. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz am Bahnhof in Luckenwalde. Es wurde die Fahndung eingeleitet und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZ