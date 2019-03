Luckenwalde

Mal kräftig, mal sanft wurde am Samstagabend im gut besuchten Kreishaus in Luckenwalde in die Tasten gehauen. Die Schüler des Keyboardlehrers Uwe Kauert stellten im alljährlichen Konzert ihrer Klasse von der Kreismusikschule Teltow-Fläming wieder ihr Können unter Beweis. Dabei war auch die stadtbekannte Band Taktgefühl mit Elisa Nestler, Annelie Fischer (Foto), Antonia Günthling und Emely Prill, die am Wochenende einen ihrer letzten Auftritte als Band hatten – umso mehr genossen sie den Abend und verzauberten das Publikum. Souverän überspielte danach die fünfköpfige Band Tastenfeuer das anfangs stumme Mikrofon. Ein rundum gelungener Abend!

Von Antonia Engel