Luckenwalde

Das Luckenwalder Mehrgenerationenhaus an der Burg 22 d platzt aus allen Nähten; das Kinder- und Jugendzentrum Klab am Beelitzer Tor 10 ist aufgrund baulicher Beschränkungen langfristig nicht gesichert. Mit Hilfe von Fördergeld aus dem Programm „ Soziale Stadt“ will die Stadt Luckenwalde Abhilfe schaffen und die Bedürfnisse von Jung und Alt unter einen Hut bringen.

Das jetzige Mehrgenerationenhaus an der Burg. Quelle: Elinor Wenke

Das Vordergebäude der ehemaligen Postschule soll zum Mehrgenerationenhaus und Willkommenszentrum umgenutzt werden und durch einen Erweiterungsbau auch dem Klab ein neues Domizil bieten. Außerdem soll die städtische Stelle einer Flüchtlingskoordinatorin dort untergebracht sein. Einem entsprechenden Grundsatzbeschluss stimmte der Stadtentwicklungsausschuss zu.

Die Gesamtkosten liegen bei mehr als zwei Millionen Euro. Davon sollen 1,55 Millionen Euro in die Sanierung des Bestandes fließen, 455.000 Euro in den 270 Quadratmeter großen Anbau.

Der Klab entspricht nicht mehr modernen baulichen Anforderungen. Quelle: Margrit Hahn

Mit 1,8 Millionen Euro soll das Vorhaben von Bund und Land gefördert werden, so dass die Stadt als Bauherr noch einen Eigenanteil von 205.000 Euro zu tragen hat. „1,15 Millionen Euro an Fördergeld stehen bereits zur Verfügung“, erklärte Christian Schneider von der beauftragten Big Städtebaugesellschaft im Ausschuss. „Es fehlen also noch knapp 700.000 Euro Fördergeld.“ Ein Förderantrag ist gestellt und die Verwaltung wird bereits mit der weiteren Planung beauftragt.

„Der Standort ist absolut geeignet und sehr zentral gelegen“, sagte Planungsamtsleiter Peter Mann, „die Umnutzung ist mit einem vergleichsweise geringen Aufwand möglich und die Stadt entwickelt einen städtebaulich wichtigen Standort.“

Barrierefrei über die Hofseite

Das Gebäude der alten Postschule war 1850 errichtet worden. Die Außenhülle des inzwischen leer stehenden Hauses wurde von 2009 bis 2011 im Rahmen des Stadtumbaus bereits saniert. Künftig soll es barrierefrei zugänglich werden und die Erschließung komplett neu über die Hofseite organisiert werden.

Im Erdgeschoss sind ein Kiezkaffee, das Willkommensbüro der Flüchtlingskoordinatorin, das Eltern-Kind-Zentrum sowie ein multifunktional nutzbarer Raum vorgesehen.

Im Obergeschoss sind vier Büroräume sowie größere multifunktional nutzbare Räume für Beratungen und Seminare geplant. Das Dachgeschoss wird Büroräume für den Träger, das Diakonische Werk, beherbergen.

Separater Anbau für den Jugendclub

Der Jugendclub in Trägerschaft der Falken ist als separater Anbau am Westgiebel geplant und soll unterhalb des Straßenniveaus bis ins Kellergeschoss reichen.

„Sollte man eine Reserve für später vielleicht dringend notwendige Schulplätze lassen?“, fragte der sachkundige Einwohner Matthias Nerlich. Doch Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) entgegnete dazu: „Das Gebäude als Schule zu ertüchtigen, hatten wir überlegt, aber es ist räumlich nicht ausreichend. Durch die baulichen Gegebenheiten kommt auch eine Kita nicht in Frage.“

Später: Turnhalle und Außenanlagen

Das hintere ehemalige Schulgebäude wird bereits von der Kindertagesstätte Burg als Hort genutzt. Mittelfristig sollen dort auch die alte Turnhalle saniert und die Außenanlagen gestaltet werden.

Von Elinor Wenke