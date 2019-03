Luckenwalde

Nur mit einer Unterhose und einem T-Shirt bekleidet war ein offensichtlich stark betrunkener Mann, der am Sonntag gegen 3.45 Uhr auf der Beelitzer Straße in Luckenwalde umhertorkelte. Ein Zeuge informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige so alkoholisiert war, dass er nicht mal in das Testgerät pusten konnte. Er gab an, sich ausgeschlossen zu haben. Die Beamten brachten ihn zu seinem Gartengrundstück, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte, um sich danach um die Öffnung seiner Wohnung zu kümmern.

Von MAZonline