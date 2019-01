Luckenwalde

Unbekannte haben in der Nacht von Montag zu Dienstag versucht, auf ein Grundstück in eine Garage in der Luckenwalder Waldstraße einzubrechen. Der Besitzer stellte am Dienstag Einbruchsspuren am Tor der Grundstückszufahrt fest. Ein Sachschaden entstand nicht.

Von MAZonline