Luckeenwalde

Deutlich zu betrunken zum Autofahren war ein 67-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in Luckenwalde. Er baute einen Unfall im Kreisel in der Bahnhofstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 14 Uhr in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße eingefahren. Beim Hinausfahren muss sein Honda aber so heftig den Bordstein gerammt haben, dass der Mann – nach dem Durchfahren eines Blumenbeets – das Auto defekt am Straßenrand stehen ließ.

Zeugen riefen die Polizei, die das Fahrzeug ohne Fahrer auffanden. Den Beamten fielen die frischen Unfallschäden sofort auf.

Kurz darauf erschien der 67-jährige Fahrer doch noch am Unfallort. Der Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest Test ergab 2,23 Promille.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

