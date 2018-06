Luckenwalde

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 17 Uhr in der Berkenbrücker Chaussee in Luckenwalde ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein Mann unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem Pkw Opel aus dem Landkreis Teltow-Fläming erfasst. Er stürzte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und danach auf die Fahrbahn. Der Mann wurde schwer verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Von Rettungskräften wurde er erstversorgt. Ein Rettungshubschrauber des ADAC landete auf dem benachbarten Netto-Parkplatz und brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Berliner Klinik. Der Opel-Fahrer erlitt einen Schock. Elinor Wenke

