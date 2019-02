Luckenwalde/Ludwigsfelde

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist in Luckenwalde ein dunkelblau-metallic-farbener BMW 530 gestohlen worden. Der Wagen mit dem Kennzeichen TF-MJ 158 stand in der Schützenstraße. Das Fahrzeug hat ein Panoramadach und stand zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, in der Schützenstraße. In der gleichen Nacht wurde auch in Ludwigsfelde ein BMW entwendet. Der silbergraue Wagen mit dem Kennzeichen TF-TD 1411 war auf einem Parkplatz an der Gaggenauer Straße. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei leitete in beiden Fällen eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Von MAZonline