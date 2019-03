Luckenwalde

Ein junger Mann hat am Freitagabend in Luckenwalde versucht, Polizisten mit einem Teleskopschlagstock anzugreifen. Die Beamten waren gerufen worden, weil sich der alkoholisierte Mann von seiner Wohnung aus auf den Weg zu einem alten Bekannten gemacht hatte, um eine offene Rechnung zu begleichen. Da mit Straftaten zu rechnen war, leitete die Polizei sofort eine Suche ein. Eine Streifenwagenbesetzung entdeckte ihn schließlich in der Käthe-Kollwitz-Straße. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, zog er den Schlagstock. Diese wehrten sich mit Pfefferspray und fixierten den Mann. Er kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam, der Schlagstock wurde beschlagnahmt.

Von MAZonline