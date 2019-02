Luckenwalde

Ein 24-Jähriger hat am Sonntagabend versucht, in Luckenwalde ein Fahrrad aus einem Regionalexpress zu stehlen. Kurz vor dem Öffnen der Türen in Luckenwalde packte er im Fahrradabteil des Zuges ein Fahrrad, trug es hinaus und fuhr sofort los. Der Besitzer des Fahrrads, der sich ebenfalls im Fahrradabteil befand, sprang auf, verließ den Zug und rannte dem Dieb hinterher. Während der Verfolgung rief er laut, dass der Mann ein Dieb sei. Kurz vor dem Ausgang des Bahnhofs bemerkte ein Zeuge die Situation, packte den Fahrraddieb an seiner Kleidung und konnte ihn festhalten. Der 24-Jährige wehrte sich heftig, in dem er um sich trat, dabei verletzte er den Zeugen leicht, der ihn festhielt. Trotzdem konnte er den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese legten dem Mann Handschellen an und nahmen ihn mit auf die Wache, wo er wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen wurde. Er sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von MAZonline