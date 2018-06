Luckenwalde

Die Verkäuferin eines Einkaufsmarktes in der Jüterboger Straße in Luckenwalde rief am Mittwochvormittag die Polizei zu einem Ladendiebstahl. Ein junger Mann hatte gegen 11 Uhr Energydrinks und PC-Zubehör entwendet.

Die Mitarbeiterin hatte noch versucht, den Mann festzuhalten. Doch er riss sich los und flüchtete mit dem Diebesgut auf einem Fahrrad.

Gute Beschreibung: Polizei findet Verdächtigen

Die Personenbeschreibung war so gut und detailliert, dass die Beamten sofort einem Verdacht nachgehen und einen Tatverdächtigen unter seiner Wohnanschrift antreffen konnten. Der 19-Jährige wurde zu Hause mitsamt dem Diebesgut und dem zur Flucht genutzten Fahrrad, das er vorher bereits gestohlen hatte, angetroffen. Der Drahtesel wurde sichergestellt und wird dem Eigentümer zurückgegeben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen der begangenen Straftaten, unter anderem wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls.

Von MAZonline