Luckenwalde

Mitarbeiter eines Supermarktes in Luckenwalde haben am Donnerstag gegen 16.30 Uhr einen Ladendieb gestellt. Er hatte eine Wodkaflasche in seinen Rucksack gesteckt und wollte den Laden verlassen ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiter brachten ihn ins Büro, dort griff er eine Mitarbeiterin an und floh. Die Mitarbeiterin wurde dabei leicht an den Handgelenken verletzt. Der Täter ließ er seinen Rucksack mit der Beute und einem Ausweis zurück.

Von MAZonline