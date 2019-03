Luckenwalde

Zwischen zwei stark betrunkenen Männern ist es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Die Männer lagen nach Aussage einer Zeugin zunächst augenscheinlich schlafend auf dem Boden vor einem Supermarkt in der Neuen Parkstraße in Luckenwalde. Nachdem sie aufgewacht waren, hätten sie sich gegenseitig geschlagen. Dabei erlitt ein 29-Jähriger eine Verletzung im Gesicht und wurde kurzzeitig bewusstlos. Er wurde von Rettungskräften versorgt. Der andere, ein 36-Jähriger, wurde offenbar nicht verletzt. Die Polizei brachte beide ins Gewahrsam der Polizeiinspektion. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

Von MAZonline