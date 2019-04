Luckenwalde/Trebbin

Unbekannte haben am Mittwoch und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Autos gestohlen. In Luckenwalde verschwand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen 6 Uhr ein in der Fontanestraße abgestellter, schwarzer VW T6 mit dem amtlichen Kennzeichen TF- JN 56. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In Trebbin wurde zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 1 Uhr ein silberfarbener Audi RS4 mit dem Kennzeichen TF-RS 381 entwendet wurde. Der Wagen war in der Parkstraße in Trebbin abgestellt. Die Polizei ermittelte jeweils um Umfeld, leitete Fahndungsmaßnahmen ein und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline