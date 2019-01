Luckenwalde

Auf dem Parkplatz des Luckenwalder Krankenhauses an der Saarstraße ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Auto beim Ausparken mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Von MAZonline