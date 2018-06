Daniel Schröder hat es erneut getan. Der Sportler vom SC Trebbin ist zum zweiten Mal in Folge Sieger des Luckenwalder Turmfestlaufes. In einer Zeit von 35:30 min wiederholte er seinen Vorjahreserfolg auf dem langen Kanten über zehn Kilometer beim traditionsreichen Laufwettbewerb in der Kreisstadt. Lange Zeit lieferte sich der Titelverteidiger am Sonnabend ein Duell mit dem Zweitplatzierten Sebastian Stoeckl (35:50 min) vom LTC Berlin. Erst in der letzten der fünf Runden kam es zur Entscheidung. „Ich habe in einer Kurve bei Gegenwind angegriffen“, erklärte Schröder, der als Langstreckenspezialist im Endspurt Vorteile hatte. Dritter über zehn Kilometer wurde René Latzke (LG Oberhavel/36:44 min).

Rennsteiglauf steckte Schröder noch in den Beinen

Schröder, der eine Woche zuvor den Supermarathon über 73,5 Kilometer beim Rennsteiglauf in Thüringen in einer Zeit von 6:27:31 h bewältigte und damit 29. von knapp 2000 Teilnehmern wurde, musste sich vor seinem Start in Luckenwalde etwas schonen. „Ich hatte mir beim Rennsteiglauf die Knie entzündet, aber zehn Kilometer sind ja für mich eine kurze Strecke“, erklärte der Trebbiner, „der Zweitplatzierte hat mich gut gezogen.“

Die 25. Auflage des Luckenwalder Turmfestlaufes hat gezeigt, dass die Traditionsveranstaltung nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. Trotz vorangegangener schwülheißer Tage und einer Gewittervorhersage nahmen am Sonnabend mehr als 500 Sportlerinnen und Sportler jeden Alters über komplette Distanzen oder als Staffelstarter am Lauf in der Luckenwalder Innenstadt teil.

Mini-Staffeln eröffnen traditionell den Turmfestlauf

Traditionell wurden die Mini-Staffeln der ersten bis dritten Klassen aus den hiesigen Schulen vor einer großen Zuschauerkulisse als erste auf ihre 800 Meter-Strecken geschickt. Sensationell war die Beteiligung von fast 120 Kindern. Mit deutlichem Vorsprung setzten sich Mädchen und Jungen aus der Jahn-Grundschule durch. Das gesamtschnellste Team stammte mit Nic Gedicke, Colin Ebeling, Arut Magamedo und Til Berger aus der zweiten Klassenstufe. Sie gewannen ihre Klassenwertung vor den schnellen Staffeln aus Stülpe und der Arndt-Grundschule. Den Siegerplatz bei den ersten Klassen teilten sich ein Team aus der Arndt- und Jahn-Grundschule vor einem weiteren Team der Jahn- Grundschule. Drittklässler der Ebert-Grundschule nutzten den Heimvorteil in ihrer Klassenstufe als Zweitschnellste insgesamt vor Staffeln aus der Nachbargemeinde Nuthe-Urstromtal, aus Stülpe und Zülichendorf.

Start zum 25. Turmfestlauf mit mehr als 200 Läuferinnen und Läufer über zwei und vier Kilometer. Gepostet von Frank Neßler am Samstag, 2. Juni 2018

Rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Einzelstarter wurden anschließend auf den Mini-Marathon über vier Kilometer geschickt. Während 20 vornehmlich Minis sich nach einer Stadtteilrunde bereits ins Ziel an der Baruther Straße verabschieden durften, zogen die übrigen unter dem anspornenden Beifall der zahlreichen Zuschauer in einen zweiten Umlauf. Erwartungsgemäß erreichte das 18-jährige Leichtathletiktalent des Friedrich-Gymnasiums, Julius Bennin, nach 14:28 Minuten mit deutlichem Vorsprung das Ziel, gefolgt von dem 15-jährigen Lennart Lehmann (Alemania Templin) und dem 14-jährigen Ben Valentin aus Hohendorf vom OSC Potsdam. Knapp behaupten konnte sich als erstes Mädchen die 17-jährige Mathilda Mai (Jahn-Oberschule) vor der 15-jährigen Ronja Neumann (SSV Jüterbog) und dem 13-jährigen Rathenower Talent Emily Quast.

Kinder mit viel Elan

Die Einzelläufer über vier Kilometer sammelten hier wie auch im Zehn-Kilometer-Hauptlauf Punkte im EMB- und Brandenburg-Cup, während zehn Teams der örtlichen Schulen ihr Hauptaugenmerk auf Teamwertungen im Mini-Marathon legten. Die Jungen der Jahn-Grundschule siegten mit Jannes Abicht und Frank Johann Steinmeyer mit einer schnellen Zeit von 3:00 Stunden vor der Grundschule Am Pekenberg aus Zülichendorf und der Grundschule aus Stülpe. Die Mädchenteamwertung ging an das von den Geschwistern Carolin und Kathrin Bruch angeführte Ebert-Grundschul-Team. Bemerkenswert war, mit welchem Elan alle Kinder ins Ziel liefen.

Das männliche Team des Sekundarteams des Friedrich-Gymnasiums mit ihren Schnellsten (Julius Bennin und Navid Amiri) siegte in der älteren Jungenwertung in 2:52:51 Stunden und blieb damit als einziges unter der Drei-Stunden-Marke. Damit verblieb der Jahn-Oberschule trotz guter Leistungen vor allem ihrer beiden Schnellsten (Mahmoud Fernando und Moritz Wenzel) der zweite Platz. Die gleiche Reihenfolge ergab sich in der Sekundar-Mädchenwertung. Auch hier siegte das örtliche Gymnasium mit seinen Schnellsten (Melissa-Sue Dobiasch und Alexandra Keil), während das Jahn-Oberschul-Team um Mathilda Mai und Aljona Minx auf Platz zwei landete.

Annika Koihl ist schnellste Frau über zehn Kilometer

Den Hauptpreis in der Frauenwertung über zehn Kilometer gewann die Berlinerin Annika Koihl vom LTC vor Antonia Maecker (OSC Berlin) und Marita Wahl aus Blankenfelde, die damit wie viele andere Punkte in der EMB- und Brandenburgcupwertung gutgeschrieben bekam.

Das war den Firmen- und Jedermannstaffeln weniger wichtig. Sie sorgten wie schon in den letzten Jahren für viel Stimmung. Bei den Männern siegten die Donnerstagler nach 43:13 Minuten vor Schaeffler Technologies und dem Boxring Luckenwalde. Für die beste Frauenleistung sorgten die DLRG-Runners vor der Kita Sunshine sowie den DLRG Girlies. Die Mixedwertung ging an La Familia, gefolgt von den Erlengrabenrunners und dem SV Fläming Skate.

Jubiläumsauflage hat großen Zuspruch

Der LLG-Vorsitzende Jens Abicht zeigte sich begeistert vom großen Zuspruch bei der Jubiläumsauflage. „Der 25. Turmfestlauf war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Tolle Leute, tolle Stimmung, tolles Wetter und mehr Teilnehmer als im Vorjahr – es hat Spaß gemacht“, so sein Fazit.

Rolf Danzmann, einer der Ideengeber für den Turmfestlauf, war ebenfalls unter den Zuschauer. Er zeigte sich von den Leistungen der älteren Läufer, wie dem über achtzigjährigen Luckenwalder Eberhard Walter, beeindruckt.

Von Frank Neßler