Rattenplage am Einkaufszentrum Burg

Luckenwalde Luckenwalde - Rattenplage am Einkaufszentrum Burg Eine regelrechte Rattenplage herrscht derzeit am Einkaufszentrum Burg. Unzählige Nager in allen Größen tummeln sich auf dem Außengelände. Das Veterinäramt hat Auflagen zur Schädlingsbekämpfung erteilt.

Wenig Scheu zeigen die Ratten am Einkaufsgelände Burg. In den Außenanlagen sitzen sie in den Stromaggregaten und fühlen sich dort offensichtlich wohl. Quelle: Elinor Wenke