Luckenwalde

Kurz vor 20.30 Uhr am Mittwochabend in Luckenwalde. Ein Mann blickt in seinen Garten und kann seinen Augen nicht trauen. Eine sehr große Schlange liegt da mitten auf seinem Grundstück. Sofort informiert er die Polizei.

Vor Ort angekommen, lassen sich die Beamten das Tier zeigen. Der Anrufer zeigt ihnen das Prachtexemplar, dass vor einem Kaninchenverschlag zusammengerollt im Gras liegt.

Die Polizisten sind beeindruckt. Auch für sie gibt es kaum Zweifel: Die Schlange ist echt. Jetzt wird die Feuerwehr gerufen. Die Kameraden rücken an – und auch für sie steht fest, dass da vor ihnen eine echte Schlange liegt.

Nun wird der amtstierärztliche Bereitschaftsdienst kontaktiert. Der wiederum stellt den Kontakt zu einem Schlangensachverständigen her.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache – oder auch nicht: Auf Anraten des Experten, soll das Tier zu Bewegung animiert werden. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu „Scherzaktionen“ bei denen Schlangendummys ausgelegt wurden, berichtet er.

Die Feuerwehrleute folgen daher der Anweisung des Schlangensachverständigen. Sie legen einen Kescher auf die Schlange – nichts! Das Tier bewegt sich immer noch nicht.

Schließlich ist klar. Alle sind auf einen Dummy hereingefallen.

Die Polizei stellte die „Schlange“ als Fundsache sicher.

Von MAZonline